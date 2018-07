Fisco: Cinzia Romagnolo nuovo direttore Entrate Lombardia

Milano, 2 lug. (AdnKronos) – Cambio al vertice dell’Agenzia delle Entrate in Lombardia: da oggi Cinzia Romagnolo assume l’incarico di direttore regionale. Nata a Rovigo e laureata in Scienze Politiche, Romagnolo è entrata in amministrazione finanziaria nel 1981. Lascia la direzione regionale della Campania di cui era direttore dal 5 settembre 2016. Precedentemente aveva diretto la direzione regionale del Friuli Venezia Giulia. Nel corso della sua carriera ha inoltre ricoperto l’incarico di direttore centrale aggiunto della direzione centrale Accertamento e le sono stati assegnati diversi incarichi dirigenziali in Veneto, tra cui quello di direttore Provinciale di Padova. Prende il testimone da Giovanna Alessio, che dal 2 luglio assume l’incarico di direttore regionale della Campania.