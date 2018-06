Fisco: ‘non perdere tempo’, nuovo servizio App e sito Riscossione salta file (3)

(AdnKronos) – Il sistema registrerà in tempo reale la sua presenza e il contribuente, all’orario prescelto, sarà chiamato allo sportello con il numero di prenotazione ricevuto per effettuare l’operazione richiesta. È sempre consigliato arrivare negli uffici qualche minuto prima dell’appuntamento, anche perché la prenotazione deve essere confermata entro i 5 minuti precedenti all’ora dell’appuntamento, altrimenti il ticket non sarà più valido. Inoltre, se non è più possibile presentarsi all’appuntamento, si può procedere all’annullamento del relativo ticket: basta cliccare sul link “Può annullare il ticket prenotato” presente nella email ricevuta, oppure dall’app Equiclick, cliccare sulla voce “I tuoi ticket”, selezionare la prenotazione effettuata e procedere con l’annullamento.

Prenota ticket va a rafforzare il progetto di digitalizzazione multicanale sviluppati da Agenzia delle entrate-Riscossione per migliorare le relazioni con i contribuenti e rendere sempre più semplice e diretta l’attività di riscossione.

Nel 2017 il numero di contribuenti serviti agli sportelli è stato di 4,9 milioni, in calo di oltre 100 mila rispetto al 2016, mentre nei primi mesi del 2018 le presenze si attestano a quota 2 milioni con un trend che si conferma in diminuzione nonostante anche quest’anno ci siano stati picchi di afflusso dovuti alla definizione agevolata delle cartelle. Dal 2016 a oggi il sito internet è stato visitato da quasi 24 milioni di utenti con un trend in continua crescita. Bene anche la app Equiclickscaricata ad oggi da oltre 70 mila utenti.