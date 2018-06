Fisco: ‘non perdere tempo’, nuovo servizio App e sito Riscossione salta file

Roma, 23 giu. (AdnKronos) – “Non perdere tempo” è il claim che accompagna il nuovo servizio online di Agenzia delle entrate – Riscossione con cui sarà possibile in pochi click prenotare giorno e ora in cui si desidera andare a uno sportello e ricevere assistenza su cartelle, avvisi e procedure di riscossione. Parte lunedì, infatti, “Prenota ticket”, il progetto realizzato da Riscossione in collaborazione col partner tecnologico Sogei, che consente di fissare un appuntamento allo sportello direttamente dal proprio pc, smartphone o tablet.

Il nuovo servizio si aggiunge agli altri strumenti digitali che in questi ultimi anni hanno consentito di far compiere un cambio di passo ai canali utilizzabili dai cittadini nel percorso di semplificazione e sburocratizzazione messo in atto da Agenzia delle entrate-Riscossione che ha portato anche alla riduzione (100mila in meno) di contribuenti che nel 2017 si sono rivolti alla rete degli sportelli di Riscossione, oltre alla gestione delle dinamiche di due definizioni agevolate e di milioni di istanze di adesione.

Il nuovo servizio, si legge in una nota, consente di prenotare e ricevere online il ‘numeretto’ per essere serviti negli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione. ‘Prenota Ticket’ è disponibile nell’area pubblica del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e dell’app Equiclick (rinnovata nella grafica e nei percorsi di navigazione per renderne l’utilizzo più facile e intuitivo) senza necessità di pin e password. È possibile prenotare per il giorno stesso e per i quattro giorni lavorativi successivi e ogni ticket è valido per una sola operazione.