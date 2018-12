Food: oltre 500 presenze a convegno ‘Le Soste’ sul mondo della sala

Milano, 19 dic. (Labitalia) – Oltre 500 presenze, tra le sessione di mattina e pomeriggio e lo spettacolo teatrale serale, per il terzo convegno dell’Associazione Le Soste dedicato alla rappresentazione delle problematiche della sala all’interno di un ristorante. Nella sede del Piccolo Teatro Grassi di Milano, si è assistito ad alcune testimonianze dirette dei professionisti di sala: a partire da Antonio Santini, patron Ristorante ‘Dal Pescatore’, a Nicola Dell’Agnolo, maître ‘Il luogo di Aimo e Nadia’, a Massimo Spigaroli, patron ‘Antica Corte Pallavicina’; da Vincenzo Donatiello, maître di ‘Piazza Duomo’, a Francesco Cerea, patron ‘Da Vittorio’; da Giancarlo Morelli, chef patron ‘Pomireu’, a Luca Marchini, chef patron ‘L’erba del Re’ per i ristoranti Le Soste.

Un tocco di internazionalità con l’intervento di Paul Bartolotta, co-fondatore ‘The Bartolotta Restaurants’, che ha raccontato la diversità con la gestione di un ristorante all’estero. Ma la sala si è raccontata anche con le pizzerie d’eccellenza, come quella di Salvatore Salvo, patron di ‘Salvo Pizzaioli’. Si è parlato, poi, di ‘Contratto di lavoro, tra luci, ombre e nuove visioni’, con gli utili interventi di Silvio Moretti, direttore relazioni sindacali Fipe, e Giorgio Bona, di Amira-Associazione maitre italiani ristoranti e alberghi.

Si è discusso anche di selezione del personale con: Alessandro Fadda, di Alma, responsabile del corso Manager della Ristorazione; Mariella Organi, membro del comitato scientifico di Alma; Lorenza Vitali, di Witaly; Rossana di Gennaro, dell’Istituto professionale Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera ‘Carlo Porta’; Mario Bonelli, consulente Hr e formatore; Costantino Cipolla, dell’Università di Bologna; e Marco Valletta, dell’Istituto Alberghiero Maffioli.

Alla tavola rotonda ‘Oltre i gesti, diamo un futuro al servizio di sala’, hanno partecipato: Antonio Santini, patron Ristorante ‘Dal Pescatore’; Enzo Vizzari, direttore Guide L’Espresso; Stefano Medici, responsabile marketing Cantine Ferrari; Andrea Sinigaglia, direttore generale Alma; Claudio Ceroni, ideatore Identità Golose; e Fernanda Roggero, del Sole 24 Ore. L’evento è stato organizzato a scopo benefico da Associazione Le Soste in collaborazione con Azione contro la Fame e il magazine ‘sala&cucina’, incentrato sul tema oggi sempre più importante del rapporto tra sala e cucina, moderato dal giornalista e direttore della rivista, Luigi Franchi. Parte del ricavato è stato devoluto alla lotta contro la fame dei bambini malnutriti del mondo.

Confermata anche per quest’anno la partnership con la Scuola internazionale di cucina Alma e dell’istituto ‘Carlo Porta’ di Milano e, grazie al grande interesse per la tematica, hanno partecipato diverse classi di scuole alberghiere. La manifestazione ha goduto del patrocinio della Camera di Commercio di Milano, Monza e Brianza; della Regione Lombardia e del Comune di Milano.

E’ stata un’occasione unica di confronto, approfondimento e scambio di esperienze per chi ha a cuore i temi dell’enogastronomia di oggi e domani, in Italia e all’estero con tanti ospiti. La kermesse si è conclusa con la rappresentazione teatrale dello spettacolo ‘Escoffier e il nuovo alfabeto’ di Andrea Malpeli.