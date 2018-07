Food: Pastificio Felicetti apre capitale a Isa, in futuro c’è la Borsa

Milano, 9 lug. (AdnKronos) – Lo storico Pastificio Felicetti di Predazzo (Trento), che quest’anno compie 110 anni, apre il suo azionariato a un nuovo socio, con l’obiettivo di sostenere l’investimento da 28 milioni di euro per costruire il nuovo stabilimento produttivo di Molina di Fiemme, sempre in Trentino. Per il futuro, non esclude di quotarsi in Borsa. L’investitore che accompagnerà il pastificio in queste fasi è Isa, l’Istituto Atesino di Sviluppo di Trento, la più importante holding di partecipazioni a livello regionale, con un portafoglio di investimenti di oltre 160 milioni di euro. Per il 22% del Pastificio Felicetti, Isa investirà 5 milioni attraverso un aumento di capitale.

L’azienda costruisce il nuovo polo produttivo dopo che la domanda è salita a tal punto da determinare “la piena saturazione della capacità produttiva dello stabilimento storico di Predazzo che oggi produce 20 milioni di chili di di pasta all’anno in oltre 200 formati in una struttura che nel 2013 era già stato oggetto di ampliamento”.

Sparkasse, che ha svolto il ruolo di banca d’affari nell’operazione, sarà anche arranger per il finanziamento in pool con altre banche dell’intero progetto – circa 23 milioni – che prevede la costruzione del nuovo stabilimento, l’acquisto dei macchinari e l’avvio delle due nuove linee produttive del Pastificio Felicetti.

