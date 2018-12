Food: Pienissimo Pro, clienti a portata di ipad

Roma, 13 dic. (Labitalia) – L’innovazione sta mutando in profondità il modo di fare ristorazione nel nostro Paese. Tra i principali protagonisti di questo cambiamento emerge Pienissimo, un’azienda fondata agli inizi del 2017 e specializzata nella formazione di imprenditori capaci di innovare la ristorazione e il modo di concepirla. Oggi, dopo un solo anno dalla nascita, si annuncia la creazione di Pienissimo PRO: la piattaforma, che sarà anche disponibile sotto forma di applicazione per ipad, promette di generare clienti in maniera automatica tramite una nuova modalità di gestione. Il principio è l’utilizzo dei big data, ritenuti da tutti gli esperti del settore come il vero tesoro della rivoluzione tecnologica a cui stiamo assistendo, e che ha permesso a colossi del mondo informatico come Facebook, Google e Twitter di mettere assieme profitti miliardari mediante un uso intelligente e statistico dei dati personali. L’ambizione di Pienissimo PRO è proprio quella di dotare ogni ristorante di una tecnologia adeguata, in grado di governare in maniera più efficiente il complesso processo gestionale dei ristoranti, e grazie ad una innovativa agenda elettronica sarà possibile triplicare il proprio fatturato.

L’ideatore del sistema è Giuliano Lanzetti, già titolare del celebre locale Bounty di Rimini ed autore del libro ‘Pienissimo-Come riempire il tuo locale senza rimanerne schiavo’, che spiega: “i ristoratori hanno già, all’interno del loro ristorante, una vera miniera d’oro, solo non se ne sono mai accorti. Faccio un esempio: basti pensare che un piccolo ristorante da 40/50 coperti, nell’arco di un solo anno riceve non meno di 3000/3500 prenotazioni. Questi dati raccolti nelle obsolete agende cartacee non valgono niente. Invece, utilizzando la nostra agenda digitale si trasformano in valore economico concreto attraverso le azioni di marketing automation. Grazie al contributo di 14 ristoranti sparsi in tutta Italia e di diverso genere tra loro, abbiamo perfezionato il sistema al punto di poter dire che Pienissimo PRO è in grado di riempire un locale tutti i giorni della settimana”.

L’idea ha riscosso consensi unanimi al punto che, ancora prima del lancio ufficiale, sono già più di 50 i ristoranti ad aver aderito alla piattaforma. La vera rivoluzione introdotta da Pienissimo PRO riguarda in modo particolare la gestione della customer life time value (il valore del cliente nel tempo), che consente a piccole e grandi realtà nel mondo della ristorazione di ottenere risultati concreti senza essere esperti di marketing o complessi sistemi informatici. Il software può, infatti, tenere traccia di aspetti fondamentali come le prenotazioni, l’acquisizione di nuovi clienti tramite qualsiasi sito o social network, assegnare le prenotazioni di sale e tavoli, e anche richiedere giudizi attraverso questionari personalizzati, proporre premi ai clienti più fedeli, riattivare quelli dormienti, ed analizzare le statistiche relative a presenze e prestazioni del servizio offerto. Pienissimo PRO rappresenta dunque una straordinaria innovazione, e che rimpiazzando l’obsoleto sistema cartaceo dei ristoranti con una nuova agenda elettronica consentirà a molte realtà nel campo della ristorazione di acquisire nuova clientela e nuovo fatturato.