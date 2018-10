Formazione: selezioni per corso Tmb-Umana per operatori di fonderia

Padova, 10 ott. (Labitalia) – Imparare una professione per entrare immediatamente nel mondo del lavoro. Si apre una nuova, concreta opportunità per giovani alla ricerca di occupazione nell’area della Bassa Padovana e del Rodigino. Sono partite, infatti, le selezioni per il corso di operatore addetto alla fonderia presso la Tmb, storica azienda di componentistica in alluminio dell’area, leader nel settore.

Nato in collaborazione con Umana Forma, il corso si prefigge di trasferire ai giovani diplomati le più importanti nozioni teoriche, le dinamiche organizzative e le procedure operative relative alla mansione, costruendo un percorso formativo gratuito della durata di 160 ore che consentirà ai ragazzi di conseguire un attestato riconosciuto dal fondo Formatemp e dunque immediatamente spendibile.

L’intera attività formativa sarà strutturata alternando sessioni didattiche teoriche con esercitazioni pratiche e oltre ai diversi moduli didattici specifici (quali gli elementi base di fonderia, le operazioni di collaudo e controllo distruttive e non distruttive, operazioni di manutenzione dell’impianto, lettura dei disegni tecnici e delle specifiche di produzione, e supervisione del processo di colata). Sono previsti anche elementi didattici relativi alla sicurezza generale, ai diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione e cenni di filosofia Lean. Il corso è rivolto a diplomati tecnici e professionali meccanici, elettrotecnici, elettrici e chimici e comincerà il 12 novembre.

