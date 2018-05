Formazione: Venezia, intesa tra Confindustria e scuole territorio per alternanza (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Grazie all’accordo, Confindustria Venezia-Rovigo garantirà la co-progettazione, nel rispetto della normativa sicurezza sul lavoro, con le scuole dei percorsi formativi in azienda e la gestione documentale prevista. In questo modo, il rapporto tra imprese e studenti viene alleggerito dalle incombenze burocratiche ed amministrative, consentendo alle imprese di dedicarsi allo sviluppo di specifiche competenze nei giovani, investendo nella loro professionalità che sarà spendibile nel mondo del lavoro all’indomani del conseguimento della qualifica e del diploma.

Vincenzo Marinese, Presidente di Confindustria Venezia-Rovigo, ha dichiarato: “È quanto mai necessario che la nostra Associazione continui a costruire un dialogo costruttivo con gli Istituti del territorio, favorendo strumenti di integrazione tra sistema scolastico e mondo del lavoro, in quella che è la dimensione dell’alternanza scuola-lavoro, che costituisce una leva in grado di incrementare l’occupabilità dei giovani. È importante incentivare l’apprendistato duale, che rappresenta un’occasione unica per i nostri ragazzi; la possibilità di entrare in azienda per imparare, con un contratto di lavoro vero e proprio.”