Francia: Pretto (Lega), sani e salvi tre giovani vicentini

Vicenza, 12 dic. (AdnKronos) – “I tre giovani vicentini della Lega in visita all’Europarlamento sono sani e salvi e torneranno probabilmente oggi stesso a casa. Solo una coincidenza fortuita, dovuta al ritardo di un autobus, ha evitato che i nostri ragazzi si trovassero nel mercatino di Strasburgo dove erano diretti all’ora dell’attentato”. Così il deputato vicentino Erik Pretto, componente della Lega in Commissione parlamentare Antimafia e altre associazioni criminali anche straniere.

“Sono rimasto in contatto costante con l’eurodeputata vicentina della Lega, Mara Bizzotto, e il responsabile provinciale Lega Giovani di Vicenza, Edoardo Bonato – riferisce l’esponente leghista – che mi hanno aggiornato minuto per minuto. Tiriamo dunque un sospiro di sollievo, ma di certo non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia rispetto alla strategia del terrore con cui si vuole chiaramente condizionare la vita dei cittadini europei ed occidentali.

“La nostra Europa e il nostro Occidente devono svegliarsi dal torpore in cui sono caduti. La libertà si conquista e si difende senza indecisione né paura come hanno già fatto i nostri padri e i nostri nonni. Ora tocca a noi”, sottolinea.