Fs: accordo con passeggero che aveva aggredito capotreno su FB

Roma, 28 giu. (AdnKronos) – È giunta a una risoluzione per mediazione tra Trenitalia e passeggero l’aggressione verbale a mezzo social ai danni di un capotreno in servizio. Si è conclusa presso la sede dell’Organismo di Mediazione “Primavera Forense” di Roma, la controversia legale che ha visto impegnati Trenitalia e il passeggero L.C. per quanto accaduto il 26 marzo 2017, quando quest’ultimo si è reso responsabile con un post pubblicato su Facebook di diffamazione aggravata verso il capotreno S.G. e verso Trenitalia, oltre che di abuso dell’immagine altrui.

A scatenare il tutto, ricorda Trenitalia in una nota, un diverbio avvenuto durante le operazioni di controllo dei biglietti, che ha portato il passeggero a pubblicare sul proprio profilo Facebook espressioni estremamente ingiuriose verso l’azienda e il suo dipendente, corredate da una fotografia riconoscibile del capotreno scattata senza autorizzazione. Su segnalazione del Comitato Tutela Aggressioni, la Direzione Legale di Trenitalia è intervenuta a difesa dell’azienda e del proprio dipendente, fermamente convinta della necessità di porre un freno a un utilizzo diffamatorio e irresponsabile dei social network.

L’accordo di mediazione, siglato alla presenza di entrambe le parti in causa, che si sono simbolicamente strette la mano, prevede una lettera di scuse da parte del cliente e il pagamento di un risarcimento simbolico di 500 euro che verranno devoluti all’ostello Caritas per i senzatetto di Roma Termini, a fronte della rinuncia di Trenitalia e del proprio dipendente a procedere nelle azioni giudiziarie intraprese. Le parti interessate e il Comitato Tutela Aggressioni, nell’esprimere soddisfazione per la positiva risoluzione della controversia, auspicano che il caso possa rappresentare un importante passo verso un maggior rispetto della dignità e del lavoro svolto da tutti i dipendenti.