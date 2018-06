Fs: azienda, su appalti scrupoloso rispetto norme, pronti a confronto

Roma, 18 giu. (AdnKronos) – “Le società del gruppo Fs ottemperano scrupolosamente ai dettati normativi e contrattuali nella gestione degli appalti ferroviari”. Lo precisa il gruppo Fs in una nota, in relazione alla vertenza sugli appalti dei servizi ferroviari. “Questo -sottolinea – anche con riferimento alla specifica tematica delle clausole sociali e contrattuali, dove le Società del Gruppo Fs Italiane applicano il disposto delle norme e quindi dell’art. 50 del Codice Appalti, nonché dell’art. 16 del ccnl della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie”.

“Il Gruppo FS Italiane – prosegue la nota – si è più volte dichiarato disponibile a ricercare una soluzione alla problematica sociale, incontrando in più occasioni le organizzazioni sindacali del settore e partecipando anche all’incontro odierno relativo alle procedure di raffreddamento, tenutosi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pur non avendo alcun obbligo giuridico nei confronti dei lavoratori degli appalti che, come noto, sono diretti dipendenti delle ditte appaltatrici”.

“A ulteriore conferma della disponibilità, il Gruppo Fs Italiane ha espresso la volontà, sia in sede sindacale sia in sede ministeriale, di un confronto con tutti gli attori presenti (associazioni datoriali, aziende, organizzazioni sindacali e ministeri) per definire un protocollo che contenga una risoluzione della vertenza in atto”, concludono le Fs.