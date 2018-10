Fs: con Trenitalia al Ttg Travel Experience di Rimini

Roma, 10 ott. (AdnKronos) – Trenta fermate speciali ogni giorno, tra Frecce e treni regionali, a Fiera di Rimini, e uno stand di Trenitalia (gruppo FS Italiane) all’interno della Fiera. Così Ferrovie dello Stato Italiane, consapevole del suo fondamentale ruolo nella filiera turistica, voce fondamentale per l’economia del Paese, offrirà il proprio contributo alla buona riuscita del TTG Travel Experience di Italian Exhibition Group, il principale marketplace dedicato al turismo B2B in programma dal 10 al 12 ottobre.

Forte del proprio ruolo di leader nel trasporto italiano ed europeo – nonché vincitrice dell’Italia Travel Awards 2018 (l’Oscar del Turismo) come compagnia ferroviaria preferita dalle persone e dalle agenzie di viaggio – Trenitalia sarà tra i protagonisti nella tre giorni dell’evento con uno stand dove saranno illustrate le principali iniziative in ambito di mobilità a lunga percorrenza e regionale.

Nella giornata di giovedì, inoltre, i responsabili Trenitalia del settore accoglieranno le agenzie di viaggio in un evento a loro dedicato dal titolo Tutte le ultime novità di Trenitalia per gli agenti di viaggio/All the latest news for travel agents from Trenitalia.

