Fs: Confetra, bene contratto programma Rfi, dà orizzonte certo (2)

(AdnKronos) – “Le specifiche programmazioni quinquennali dei singoli interventi, poi, rispondono alle priorità – dice Marcucci – che abbiamo sempre rivendicato: completamento delle direttrici ferroviarie relative ai Corridoi TEN T, predisposizione di uno specifico piano di azioni per le connessioni di ultimo miglio ferroviario tra porti, interporti e rete nazionale e capacità di massimizzare le risorse costruendo un cruscotto finanziario che faccia sistema tra fondi nazionali, regionali, europei. Le 9 tipologie di interventi previsti, finalmente articolati in categorie omogenee e finalizzate, ci paiono rispondere alle esigenze trasportistiche del Paese. Almeno in tema di ‘cura del ferro'”.

“Abbiamo anche segnalato, tuttavia, che urge – afferma Marcucci – un impegno aggiuntivo per rendere davvero competitivo lo shift modale: è necessario adeguare ai parametri europei di modulo, sagoma e capacità di traino le sottostazioni, ed occorre prevedere con chiarezza tempi e risorse per le cosiddette adduzioni al Terzo Valico con interventi sulla rete di Voltri Mare e tra Milano e Pavia. Motiveremo tali richieste anche direttamente al Ministro Toninelli nel corso della nostra Assemblea Pubblica del prossimo 17 ottobre”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...