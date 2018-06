Fs: Mazzoncini, ora rivoluzione è sui treni regionali

Roma, 22 giu. (AdnKronos) – “Dopo gli standard raggiunti con l’alta velocità, ora la rivoluzione è per i treni regionali”. A sottolinearlo l’amministratore delegato di Fs Renato Mazzoncini nel suo intervento in occasione della firma del contratto di servizio tra Trenitalia e la Regione Lazio. Le Fs hanno per il trasporto regionale un piano da 4,5 miliardi in 5 anni per 450 treni.

“Con gli ingredienti che avevamo a disposizione abbiamo fatto veramente il massimo, ora la vera sfida è riempire i treni e far scendere la gente dall’auto. Possiamo fare nuovi ordini, migliorare sempre più la sicurezza ma poi bisogna portare le persone sui nostri treni e sui nostri autobus”, ha aggiunto Mazzoncini.

“Mi fa piacere che oggi il ministro Toninelli sia qui. È chiaro che la parte ferroviaria, pur non essendo la parte più grande del tpl, è l’asse portante di tutto il trasporto collettivo”, ha detto Mazzoncini.