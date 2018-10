Fs: Rfi, sostiene Fiabaday 2018, stazioni sempre più accessibili (4)

(AdnKronos) – Entro l’anno sarà ampliato ulteriormente il network, che arriverà a coprire circa 300 stazioni, fra cui quella di Fiumicino Aeroporto dove, grazie all’accordo di collaborazione firmato con Aeroporti di Roma Assistance, i viaggiatori potranno richiedere l’accompagnamento al treno o all’aereo.

Raddoppiato anche il numero delle stazioni fast, oggi 30, scali per cui è necessaria una sola ora di preavviso per la prenotazione del servizio. È in corso, inoltre, la fornitura di circa 400 nuovi carrelli elevatori per l’assistenza alle persone in carrozzina. Grazie al portale Sala Blu on line, raggiungibile dal sito www.rfi.it, è possibile prenotare il servizio di assistenza direttamente dal web. Entro la fine del 2018 verrà attivato inoltre il servizio chat dedicato alle persone con disabilità uditive.

Mi piace: Mi piace Caricamento...