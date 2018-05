Fs: Trenitalia e Ferrovie svizzere ampliano offerta Italia-Svizzera (2)

(AdnKronos) – Entro l’orario 2021, in concomitanza con l’apertura della Galleria di base del Monte Ceneri, il tempo di percorrenza tra Zurigo e Milano sarà ridotto da 3 ore e 30 minuti a 3 ore e l’offerta ampliata da 8 a 10 coppie di treni al giorno. Sono inoltre previsti nuovi collegamenti diretti verso Genova e Bologna.

Da Basilea a Milano, via Lucerna, saranno offerti 2 nuovi collegamenti al giorno (attualmente è operativo un solo collegamento). I treni tri-nazionali (Germania, Svizzera e Italia) da Francoforte a Milano continueranno a circolare. Tra Zurigo e Milano circoleranno in futuro esclusivamente i nuovi treni Giruno di Stadler. Tra Basilea, Berna e Milano, così come tra Ginevra, Losanna e Milano, circoleranno anche in futuro i treni pendolino del tipo Astoro/ETR 610. Tra Basilea, Lucerna e Milano saranno impiegate entrambe le tipologie di treni.

Nel complesso le parti confermano la reciproca soddisfazione per quanto concordato oggi e sottolineano come l’importante collaborazione tra Svizzera e Italia contribuirà a rafforzare ancor di più l’integrazione del sistema ferroviario.