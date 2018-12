Ftth, ‘autostrada digitale’ per imprese e famiglie

Milano, 18 dic. (Adnkronos/Labitalia) – “Ftth, Fiber to the home, consente una connessione veloce stabile, e garantisce l’utilizzo di supporti moderni, ad oggi presenti, e anche quelli che arriveranno nel futuro. Per capire la differenza che c’è tra Ftth e una vecchia rete, possiamo immaginare di viaggiare su un’autostrada a otto corsie e poi fare un viaggio sulla provinciale in cui incontreremo traffico, rotonde e altro che rallenteranno il nostro passaggio”. Così Gianluca Rimazzi, network & operations di Open Fiber.

“Quindi una struttura Ftth, una rete come quella di Open Fiber, garantirà – continua – una connessione ultra banda veloce, stabile, con la possibilità di utilizzare contenuti in streaming in 4K, non solo alle aziende, ma anche alle famiglie, di potere usufruire di tanti servizi, veloci, raggiungere siti internet della pubblica amministrazione”.

“Sarà ‘un’autostrada digitale’ che permetterà a tutti di fare tante, tante cose importanti: tutto ciò renderà questa nuova tecnologia – conclude Rimazzi – l’abilitatore alla rivoluzione digitale”.