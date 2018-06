Gas: Snam, Igu e Bcg, da città oltre 90% crescita mondiale consumi al 2040 (3)

(AdnKronos) – La flessibilità del gas naturale e la facilità con cui può essere trasportato e stoccato, rileva Alverà, “lo rendono un partner perfetto per la crescita delle rinnovabili. Contestualmente, le tecnologie per lo sviluppo di green gas lo stanno trasformando in una fonte di per sé rinnovabile. La collaborazione tra industria e istituzioni sarà determinante per assicurare quantità crescenti di energia sostenibile a costi più competitivi”.

Questo studio, sottolinea il presidente dell’Igu, David Carroll, “mostra le eccellenti prospettive del gas nei prossimi decenni, in particolare nei contesti urbani. Il gas naturale combina un’elevata intensità di riscaldamento, efficienza, basse emissioni e inquinamento sostanzialmente nullo, fornendo energia per quasi tutti gli usi. Queste qualità, oltre alle caratteristiche di abbondanza, flessibilità e competitività di costo, lo rendono una fonte di importanza unica, anche alla luce delle sfide ambientali delle città. E questa peculiarità, combinata con i crescenti trend di urbanizzazione, offre un’ottima opportunità ai fini dell’aumento della domanda”.

Il Global Gas Report 2018, rileva Ivan Marten, vicepresidente della Energy Practice di Bcg, “illustra il valore del gas naturale nel mix energetico globale e nel garantire la sicurezza energetica in tutto il mondo. Lo studio sottolinea anche la necessità di sviluppare azioni concertate da parte dei diversi soggetti coinvolti nel settore, incluso lo sviluppo di nuovi modelli di business e tecnologie da parte dei player dell’industria, di politiche efficaci da parte dei governi e dall’impegno di capitale da parte delle istituzioni finanziarie”.