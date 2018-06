Gay: al via il 22 giugno Milano Pride, 10 giorni di eventi per diritti Lgbt (2)

(AdnKronos) – Tra le novità di questa edizione la ‘Pride Square’, tre epicentri che creano un vero e proprio village aperto alla città dal 28 al 30 giugno e l’inaugurazione del ‘Rainbow Garden’, un grande spazio con giochi gratuiti e attività per i più piccoli, per educarli alla diversità e alla condivisione.

In tutto saranno 60 gli eventi organizzati da oltre 40 associazioni attive sul territorio e brand nazionali e internazionali. Un appuntamento importante aperto a tutta la città che fa appello a chi si oppone a neofascismi e alla propaganda dell’odio con il motto #CiviliMaNonAbbastanza.

Milano Pride 2018 ha il patrocinio del Comune di Milano e, per la prima volta, anche della Commissione Europea.