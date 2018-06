Gay: Padova Pride, il 30 giugno la sfilata regionale Veneto 2018 (3)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – La mattina del 30 giugno, a partire dalle 10 del mattino l’Associazione Amissi del Piovego offrirà a coloro che decideranno di arrivare in città in anticipo un tour in barca a remi lungo le Mura di Padova con partenza ogni 15/20 minuti da Piazza Delia vicino al Ponte della Specola.

A partire dalle 15.00 l’appuntamento sarà in Prato della Valle da dove, alle 16.00, partirà il corteo accompagnato dai nove carri organizzati dalle varie realtà legate al divertimento e alla socialità LGBTI a Padova (Pride Village, Trash&Chic, Flexo, Unicorn) nonché alle associazioni, LGBTI e non, di Padova e del Veneto.

Intorno alle 18.00 il palco di Piazzale Boschetti aspetterà l’arrivo dei manifestanti con il palco, dove si terranno i discorsi ufficiali delle autorità e delle associazioni. Si proseguirà al ritmo della musica di The Lizards’ Invasion, Alessandra Machella, Coro Canone Inverso e Primo Suono – Band. Madrina della cerimonia sarà L’Aura, la cui voce inconfondibile e dolcemente potente riesce a creare le atmosfere sofisticate di brani quali “Radio Star”, “Today” e “Una favola” “Vuoi Vedere Che Ti Amo”, e “Nell’Aria” “Eclissi del Cuore” e “Il contrario dell’amore”.

La serata si concluderà alla Fiera a Padova dove si terrà il party ufficiale organizzato dal Pride Village. Fino alle 5.00 del mattino si ballerà con tutta l’animazione con il duo SDJM di Simon De Jano Madwill, duo milanese protagonista della scena elettronica internazionale, che combinano il loro dj set ad un accompagnamento live di una tastiera. Nel 2017 hanno partecipato agli Mtv Music Awards Italian Tour ed hanno aperto i set di Axwell / Ingrosso, Bob Sinclar, Dannic, David Guetta, Dimitri Vegas Like Mike e molti altri.