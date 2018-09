Gay: Verona, il 21/09 l’Università ripropone convegno sui richiedenti asilo

Verona, 14 set. (AdnKronos) – Si terrà il 21 settembre, a partire dalle 9.30 nell’aula magna del palazzo di Giurisprudenza in via Carlo Montanari, 9 a Verona, la giornata di studio “Richiedenti asilo, identità di genere e orientamento sessuale”, che era stato messo in calendario inizialmente a giugno e poi rinviato per le proteste dei gruppi di estrema destra.

I contenuti scientifici della giornata sono stati curati da docenti e ricercatori dei dipartimenti di Scienze giuridiche e Scienze umane in collaborazione con il centro di ricerca Politesse e il centro di studi politici Hannah Arendt. Tra i relatori anche Baldassare Pastore coordinatore del Progetto di ricerca di interesse nazionale Prin 2015 e Martina Flamini magistrato del Tribunale di Milano oltre a docenti provenienti da altri atenei italiani.

L’appuntamento, accreditato dall’ Ordine degli avvocati di Verona, è rivolto a operatori sociali e associativi del settore delle migrazioni e dell’accoglienza, avvocati, studenti, dottorandi, specializzandi, docenti e ricercatori dell’università di Verona o di altri atenei previa iscrizione online, ­fino a esaurimento posti all’email istituzionale: asilolgbti@ateneo.univr.it.

Mi piace: Mi piace Caricamento...