Gb: BoE lascia tassi interesse invariati allo 0,5%

Milano, 21 giu. (AdnKronos) – La Banca d’Inghilterra ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse allo 0,5% nel breve termine con una maggioranza di sei membri e tre a favore di un rialzo, quando le attese degli analisti erano che a favore dell’aumento fossero soltanto due. “Nonostante fosse stato anticipato che uno o due membri del comitato potessero essere contrari all’aumento di tassi di interesse, non ci si aspettava che i membri a favore di un rialzo dei tassi fossero tre. I mercati dei tassi d’interesse erano completamente impreparati a questa mossa”. Lo evidenzia Michael Metcalfe, responsabile globale macro strategy di State Street Global Markets, a seguito del meeting odierno del Comitato per la Politica Monetaria (Mpc) di Bank of England (BoE), Michael Metcalfe.

“Avendo già prezzato un aumento nella prima metà dell’anno, la combinazione tra i dati economici più deboli e i commenti della Banca Centrale aveva indotto i mercati a credere che la stretta non fosse imminente. Tuttavia, fa notare – l’Mpc sembra voler inviare un segnale sul fatto che i mercati non dovrebbero essere soddisfatti del ritmo di inasprimento della politica monetaria e del loro desiderio di avviare un percorso di normalizzazione della stessa nel Regno Unito”.

Per Barry McAndrew, fixed income senior portfolio manager Emea di State Street Global Advisors “oggi non si aspettavano molte sorprese dalla BoE, tranne qualche indizio su quanto fosse ragionevole il fatto che il mercato avesse incorporato in precedenza il 50% di possibilità di un incremento dei tassi ad agosto. Il comitato è ragionevolmente fiducioso sul fatto che i dati economici si stiano evolvendo come previsto e – qualora continuassero il loro percorso positivo – sembra che i suoi membri – conclude – potrebbero essere più propensi a un rialzo dei tassi ad agosto”.