Generali: lancia linea ‘Immagina’, più servizi e tecnologia

Milano, 11 mag. (AdnKronos) – Generali Italia lancia ‘Immagina con Generali’, la nuova linea del gruppo assicurativo che punta a essere più vicina al cliente, attraverso semplicità di interazione, servizi di prevenzione e assistenza, tecnologia applicata alla quotidianità e consulenza attraverso gli agenti. “Vogliamo avere un ruolo attivo per migliorare la vita delle persone”, ha detto Marco Sesana, country manager e amministratore delegato di Generali Italia, presentando la nuova linea in conferenza stampa a Milano. “Negli ultimi due anni, attraverso Semplificazione e Innovazione, abbiamo accelerato la nostra trasformazione per essere partner del cliente e offrirgli la miglior customer experience. Oltre a protezione e sicurezza, intendiamo offrire ai nostri clienti più servizi di prevenzione e assistenza e, insieme ai nostri agenti, una nuova modalità di interazione basata su immediatezza e semplicità. Vogliamo cambiare così il modo di fare assicurazione”, ha spiegato Sesana.

Le nuove soluzioni per rispondere alle priorità del cliente si sviluppano su futuro, benessere, mobilità e famiglia. Le prime due offerte sono ‘Immagina Benessere’ e ‘Immagina Futuro’. ‘Immagina Benessere’ ha l’obiettivo di rispondere all’esigenza del cliente di mantenere uno stato di forma attivo, per la massima autonomia possibile (eventualità di invalidità) e per programmare il futuro (eventualità di decesso). Offre servizi che vanno dal virtual check up, al job coaching, all’invio di baby sitter e collaboratrice domestica a domicilio e accompagnamento del figlio minore a scuola nel caso di infortunio del genitore.

‘Immagina Futuro’ è il nuovo piano di risparmio e protezione che offre servizi di prevenzione e assistenza: dai servizi ‘Traguardo, Proteggo e Sostengo’ per portare a termine il piano di risparmio in caso di evento inatteso che comprometta la capacità lavorativa fino al trasporto sanitario. ‘Ora di Futuro’ è invece il progetto di educazione per bambini e famiglie che coinvolge gli insegnanti, le scuole primarie e le reti no profit in tutta Italia, nell’ambito dell’iniziativa internazionale di Generali ‘The Human Safety Net’. Con ‘Ora di Futuro’, che si rivolge anche alle famiglie svantaggiate, con bambini da zero a sei anni, la compagnia promuove lo sviluppo di competenze per la gestione responsabile delle risorse, la prevenzione e la valutazione dei rischi per fare scelte consapevoli.