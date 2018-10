Geraci: “Anche in sanità governo punta a lotta povertà”

Roma, 9 ott. (AdnKronos Salute) – “Questo Governo è aperto alla collaborazione affinché si risolvano, attraverso investimenti in ricerca e sviluppo, anche i problemi di salute. La protezione delle fasce più deboli è il nostro leitmotiv, che si applica in tutti i settori, dalla riduzione della povertà sociale alla sanità”. A evidenziarlo Michele Geraci, sottosegretario allo Sviluppo economico, parlando oggi a Roma alla conferenza internazionale ‘Global Health: l’Italia driver di best practice’.

“L’impegno del Governo è su tutti i fronti affinché le fasce più deboli della popolazione vengano protette – ha aggiunto – sia in Italia, ovviamente, ma anche in Paesi terzi con cui collaboriamo. Siamo pronti a cooperare con la Cina per accelerare lo sviluppo sociale ed economico dell’Africa, non per fare solo beneficenza, quindi, ma anche affinché il continente africano si stabilizzi e con esso il flusso migratorio”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...