Germania: ad aprile tornano a crescere vendite al dettaglio

Roma, 30 mag. (AdnKronos) – Tornano a crescere, ad aprile, le vendite al dettaglio in Germania. Come emerge dai dati diffusi oggi dall’istituto di statistica Destatis, per la prima volta in cinque mesi si registra un incremento del 2,3% rispetto a marzo che aveva registrato un calo dello 0,4%. Il dato dello scorso mese segna il più forte aumento da ottobre 2016. Su base annua, le vendite al dettaglio segnano un progresso dell’1,2%. Nei primi quattro mesi del 2018, il volume in termini reali è cresciuto dell’1,7% e del 3,1% in termini nominali.