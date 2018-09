Giappone: ad agosto riparte produzione industriale ma sotto stime

Roma, 28 set. (AdnKronos) – In Giappone torna a crescere la produzione industriale pur con un passo più lento delle previsioni. Nello scorso mese di agosto, secondo i dati preliminari diffusi oggi dal ministero degli Affari Interni e Comunicazioni, si è registrato un incremento congiunturale dello 0,7% rispetto a una stima di crescita dell’1,4%, in ripartenza rispetto alla flessione dello 0,1% di luglio. Su base annua la produzione industriale mostra un incremento dello 0,6% , anche in questo caso inferiore alla previsione di un +1,5%, ma in netto recupero rispetto al calo del 2,2% di luglio.

Crescita oltre le previsioni, invece, sempre ad agosto, per le vendite al dettaglio che hanno registrato un incremento dello 0,9% mensile e un balzo del 2,7% su base annua.

Dal Sol Levante arrivano oggi anche i dati sull’occupazione. Ad agosto il tasso di disoccupazione scende al 2,4% su base mensile rispetto al 2,5% del mese precedente. Il numero di persone occupate è di 66,82 milioni, con un incremento 1,09 milioni, pari all’1,7% in più rispetto all’anno precedente. Il numero dei disoccupati è pari a 1,7 milioni, con uan flessione di 190 mila unità, -10,1% rispetto all’anno precedente.

