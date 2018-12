Roma, 20 dic. – (AdnKronos) – Giletti torna in Rai? Tra qualche battuta e un po’ di tensione le voci di un ritorno del conduttore di ‘non è l’Arena’ a viale Mazzini sono tornate a circolare ieri sera, al tradizionale saluto di Urbano Cairo alla squadra di La7 all’hotel Hilton Cavalieri. Il patron de ‘La7’ ha più volte invitato a raggiungerlo sul palco. Giletti, che si trovava in fondo alla sala, alla domanda di Cairo “dove sei?” ha risposto “sono già in Rai”. Al che Cairo, tra il serio e il faceto, ha aggiunto: “Fatti vedere qui sul palco, fatti godere fin che ti ho”.

Successivamente Cairo ha invitato ancora il conduttore accanto a lui, rilanciando quella voce che ‘vuole Giletti già in Rai, perché vuole firmare un contratto quinquennale mentre io gli ho offerto al massimo un triennale’. Chissà se i complimenti profusi da Cairo per il successo di ‘Non è l’arena’ (al 7 per cento di share in una serata, la domenica, storicamente inesistente per la7) sono valsi a convincere Giletti a restare. Nel frattempo in sala si rumoreggiava sulla possibilità che il conduttore torni su Rai1 in sostituzione di Fazio, che dopo le polemiche sul contratto potrebbe .