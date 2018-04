Giornalisti: nasce premio speciale in memoria di Cristina Bassetto

Milano, 13 apr. (AdnKronos) – Il Gruppo cronisti lombardi, in occasione dell’edizione 2018 del Premio giornalistico regionale Guido Vergani, ha istituito un premio speciale alla memoria di Cristina Bassetto, cronista di giudiziaria dell’AdnKronos, scomparsa lo scorso 18 settembre. “Un riconoscimento – recita la delibera del direttivo – del suo lavoro e un contributo da parte di tutti i colleghi affinché venga conservata la memoria del suo impegno e del suo operato”.

Nel darne notizia, l’editore, il Cavaliere del Lavoro Giuseppe Pasquale Marra, esprime, a nome di tutta l’agenzia Adnkronos, “un sentito ringraziamento a quanti hanno voluto onorare la memoria di Cristina Bassetto”, sottolineando “il grande orgoglio per avere collaborato per tanti anni con una professionista stimata e apprezzata, una giornalista capace, seria e appassionata, che si era guadagnata il rispetto umano e professionale di tutti”.

L’assegnazione del riconoscimento è riservata ai partecipanti al bando del Premio Vergani 2018 e sarà stabilita dalla giuria con la consultazione di un comitato di colleghi e amici di Cristina Bassetto. Il premio speciale consisterà in una targa e potrà essere rivolto ai partecipanti della categoria radio e televisione, web e carta stampata. La cerimonia di premiazione si svolgerà il prossimo 16 giugno all’Istituto dei Ciechi di Milano in via Vivaio 7.