Giornalisti: Premio internazionale ‘Cristiana Matano’, ecco i vincitori (2)

(AdnKronos) – “Un’edizione che si è distinta per il livello molto alto di tutti i 50 elaborati, arrivati da prestigiose testate, quali in New York Times, e da tutto il mondo, Giappone compreso, testimonianza di come il Premio sia ormai conosciuto a livello internazionale”, è il commento del presidente dell’associazione onlus “Occhiblu”, Filippo Mulè.

Intanto è iniziato il conto alla rovescia per la terza edizione di “Lampedus’amore”, una tre giorni dedicata alla giornalista Cristiana Matano, che prenderà il via domenica 8 luglio, anniversario della scomparsa di Cristiana, per concludersi con la premiazione dei vincitori, martedì 10. In mezzo, tanta musica, teatro, intrattenimento, sport e incontri sul tema della solidarietà e dell’inclusione.