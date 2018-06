Giostre 1962 e 1965 stesso ordine stesso vincitore

Abbiamo visto nei giorni passati che l’ordine di carriera con cui i quartieri affronteranno il re delle Indie sabato prossimo è stato estratto ben 7 volte nelle passate edizioni. Negli anni ’60 ben due sono state le occasioni. Nel 1962 e 1965 e, in entrambe, la vittoria se la è aggiudicata Porta Santo Spirito.

Erano gli anni in cui i giallo blu vincevano a ripetizione. Basti pensare che delle 10 Giostre disputate dal 1960 al 1969 (Ricordo che la manifestazione si teneva una sola volta all’anno) ne vinsero ben 5. La giostra viveva un momento non facile e si arrivava solitamente a poche settimane dall’evento, se non giorni, senza che la macchina organizzatrice si mettesse in moto. Poi, all’improvviso, tutto partiva di “gran carriera” e la Giostra, magicamente si poteva effettuare. Da qui la “nomea” degli aretini che vivono la giostra solo una settimana all’anno cosa oggi impensabile con i Quartieri ed i loro Circoli attivi tutti i giorni dell’anno. Ma quando uno si fa una brutta reputazione questa è dura a morire ed ancora si sente dire che il nostro attaccamento alla manifestazione dura quanto un “gatto in tangenziale”.

Ma veniamo alle giostre ed al loro svolgimento.

02 settembre 1962. Porta Crucifera e Porta Santo Spirito si contendono la vittoria con due spareggi. I rosso verdi ed i giallo blu terminano le carriere regolamentari entrambi con 8 punti. Porta del Foro ottiene solo un 6 e Porta Sant’Andrea non va oltre i 5 punti. Il Capitano rossoverde fa correre il primo spareggio a Ferdinando Leoni detto “Ganascia” che marca 3 punti punteggio eguagliato da Donato Gallorini. Per il secondo spareggio corre la carriera Antonio Chianese il quale marca solo un 2 mentre Porta Santo Spirito decide di confermare nello spareggio “Donatino” che si ripete nel 3 e porta ai bastioni la Lancia d’Oro.

05 settembre 1965. Sono passate solo tre giostre e la sorte riprone l’ordine di carriere di cui ci stiamo occupando. E’ ancora Porta Santo Spirito a primeggiare e questa volta senza necessità di ricorrere agli spareggi. In effetti al termine delle prime carriere sembrava che Porta Crucifera potesse interrompere un lungo digiuno ma nella giostra l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. Questi erano i punteggi conseguiti dai primi giostratori: Porta Crucifera 4 punti con l’esordiente Ilio Vegni, Porta del Foro con Giovanni Cordini ottiene 3 punti cos’ come Porta Santo Spirito con Tripoli Torrini mentre chiude Porta Sant’Andrea con solo un 2 marcato da Marino gallorini. Nella seconda tornata Ivan Magnani per Porta Crucifera marca un misero 2 ma viene pure colpito dal mazzafrusto. Due punti di penalizzazione e quindi “zero” per i rossoverdi. Porta del Foro si affida ad Antonio Chianese che ottiene solo 1 punto. Donato Gallorini per Porta Santo Spirito marca un 3 che obbliga Porta Sant’Andrea con Assuero favi a fare 4 per spareggiare ma il giostratore bianco verde si ferma anch’egli nell’1. I punteggi bassi sono, probabilemnte dovuti alla lizza resa pesante dalle incessanti piogge dei giorni precedenti.

Alcune note di quegli anni. Nel 1962 viene pubblicato il primo disco dei Beatles e, sempre in quell’anno, il 4 agosto viene trovata morta nella sua camera all’età di 36 anni e vittima di una overdose di barbiturici Marilyn Monroe. Nel 1965 i fatti salienti sono l’invio di truppe americane in Vietnam, l’assasinio di Malcom X e l’arresto di Martin Luther King.