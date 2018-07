Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Per me non è irrilevante la notizia pubblicata sulle cronache da Bari e per questo ho dato mandato agli uffici di fare tutti gli approfondimenti necessari”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in aula alla Camera sul tribunale di Bari. Approfondimenti, ha spiegato, ulteriori “e ben più ampi” rispetto “a quelli già fatti e previsti da una legge peraltro approvata dal Pd”.

