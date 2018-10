Giustizia: madre ma non per legge, da un anno aspetto custodia mie figlie (2)

(AdnKronos) – All’ultima udienza, nel maggio scorso, l’ex marito – protagonista in passato di alcuni episodi violenti nei confronti della donna e poco propenso al ruolo genitoriale – non si è neppure presentato. Un’assenza che, però, non ha evidentemente colpito il giudice che, di fronte alla dichiarazione dei servizi sociali e la totale assenza del padre, ha comunque scelto di lasciare invariata la situazione, imponendo a Gloria di restare in bilico tra la necessità di curare le figlie e la mancata possibilità giuridica di farlo.

Di qui l’ultimo tentativo del legale Parenti di aiutare Gloria a veder riconoscere in giudizio quello che quotidianamente fa per le figlie, con la formulazione dell’ennesima richiesta al giudice di pronunciarsi in via d’urgenza senza fissare ulteriori udienze. Da due mesi, e a 17 dall’iniziale richiesta, una madre attende ancora la risposta della legge.

