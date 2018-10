Giustizia: Mattarella, ruolo avvocati importante per tutela valori Costituzione

Roma, 4 ott. (AdnKronos) – “Mi è gradito rivolgere a tutti i partecipanti al 34/mo Congresso nazionale forense il più cordiale saluto. L’assise si propone di approfondire il tema della funzione dell’avvocatura nell’attuale contesto sociale, in una fase di transizione attraversata da disorientamento valoriale. Gli avvocati svolgono un ruolo di grande importanza nella promozione e nella tutela dei valori costituzionali, oltre che nello sviluppo del pensiero giuridico”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al al presidente del Consiglio nazionale forense, Andrea Mascherin.

“Per continuare a garantire il rispetto dei diritti fondamentali e la corretta applicazione della legge, al servizio dei cittadini, è necessario -sottolinea ancora il Capo dello Stato- che la professione forense venga esercitata con autonomia, aggiornando la propria formazione e le proprie competenze, nella osservazione di rigorose regole deontologiche, profili entrambi cui il Consiglio da lei presieduto dedica particolare attenzione e cura”.

“Il Congresso rappresenta un importante appuntamento di confronto e di dibattito sulla funzione sociale dell’avvocatura, come delineata dalla Costituzione, calata in una realtà in continuo cambiamento. Dal dibattito -conclude Mattarella- emergeranno riflessioni e proposte utili e stimolanti per l’intero Paese e mi è gradito rivolgere a tutti i presenti i più sentiti auguri di buon lavoro”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...