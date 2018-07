Glencore: lancia buy back fino a 1 mld dollari

Roma, 5 lug. (AdnKronos/ats) – Il gigante delle materie prime Glencore lancia un programma di riacquisto di azioni proprie per massimo di un miliardo di dollari. L’operazione avallata dall’assemblea generale si svolge in due tempi e fino al 31 dicembre 2018, si legge in un comunicato diffuso oggi. In una prima fase, che decorre da oggi fino a non oltre il 7 agosto, ossia la vigilia della presentazione dei risultati semestrali, la banca incaricata, Citigroup, potrà acquisire autonomamente titoli per un volume massimo di 350 milioni di sterline. In seguito l’istituto finanziario prenderà decisioni in coordinazione con l’azienda.