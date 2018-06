Governo: Barbagallo, Ilva Tap e Tav, serve politica industriale degna di nome

Roma, 21 giu.(AdnKronos) – “Noi crediamo che un Paese che voglia avere una politica industriale degna di questo nome non possa accettare il ridimensionamento o , addirittura, lo smantellamento della più grande azienda siderurgica europea, l’Ilva, le cui conseguenze sarebbero devastanti. Così come per Tav e Tap. Non possiamo restare fuori dalle grandi linee di comunicazione europea o snobbare la logistica”. E’ il leader Uil, Carmelo Barbagallo, dal palco del XVII congresso a richiamare il nuovo governo sui dossier di politica industriale più caldi del momento.