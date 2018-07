Governo: Berlusconi, Di Maio massacra produttività, Salvini si renda conto (2)

(AdnKronos) – “Non avrei mai creduto, nell’Italia del 2018, di trovarmi di fronte a idee che sembrano uscite dall’archivio polveroso della storia, dall’ideologia comunista fallita nel ’900. Di Maio è giovane solo anagraficamente, politicamente risulta vecchissimo – incalza Berlusconi – O forse semplicemente non sa di cosa parla, non si rende conto delle conseguenze di quello che dice”.

Anche il cosiddetto taglio alle pensioni d’oro annunciate dal vicepremier e capo politico del M5S “sarebbe semplicemente una follia. Ma il fatto stesso che se ne parli – prosegue l’ex premier – dimostra che avevamo ragione, quando dicevamo che i Cinque Stelle hanno come unico collante ideologico il pauperismo, l’invidia sociale, l’odio di classe, a cui si aggiunge un giustizialismo inquietante per i diritti e la libertà di tutti. Tagliare le pensioni significa rubare ai cittadini una parte dei redditi guadagnati in una vita di lavoro, e percepiti in modo differito in età avanzata”. Berlusconi boccia anche la chiusura festiva dei negozi: “altra misura dirigista” che arriva “in un momento nel quale la domanda interna stenta a decollare, deprimere i consumi non mi sembra un buon modo per far ripartire l’economia”.

A chi gli domanda se Salvini si stia facendo carico, come promesso, anche degli interessi di tutto il centrodestra, “dai primi provvedimenti del governo non sembrerebbe – replica – Lo capiremo presto: vedremo se la Lega vorrà e saprà bloccare o almeno cambiare radicalmente il cosiddetto Decreto Dignità, che è letale per chi lavora e per chi crea lavoro, per tutte le categorie produttive”. Il governo Cinquestelle-Lega, per Berlusconi, “durerà fino a quando Salvini non si renderà conto che permettere a Di Maio di massacrare l’Italia produttiva non è solo dannoso per il paese, ma anche elettoralmente disastroso per la Lega e per i leghisti”.

