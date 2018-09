Governo: Bernini, Conte faccia chiarezza su minacce Casalino

Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Il presidente Conte, di solito silente, stavolta deve fare uno sforzo e prendere posizione sulle dichiarazioni del suo portavoce, che ha sferrato un attacco gravissimo e mai registrato in precedenza contro la Ragioneria dello Stato e i dirigenti del Mef, colpevoli a suo dire di frenare le ambizioni dei Cinquestelle che vorrebbero aumentare il debito pubblico a dismisura pur di garantire il reddito di cittadinanza”. Lo dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia.

“Dopo la nota dei Cinquestelle, che rivendica le minacce di Casalino, Conte a maggior ragione ha l’obbligo di far chiarezza e ristabilire la necessaria serenità a chi opera con terzietà e responsabilità ai vertici dello Stato. Noi ovviamente solidarizziamo con i dirigenti del Mef che in primo luogo devono assolvere al dovere di tutelare gli interessi dello Stato e frapporsi a chi invece vuole, per interessi politici di parte, provocare una crisi finanziaria senza precedenti”, conclude.

