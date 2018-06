Governo: Bernini, prospettive cupe con gara di annunci vuoti

Roma, 23 giu. (AdnKronos) – “A corto di idee e di proposte fattibili (del contratto non c’è più traccia) nel governo è una gara aperta a chi la spara più grossa”. Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato. “Oggi -aggiunge- Di Maio lancia l’annuncio del taglio, imminente dice lui, delle pensioni d’oro con cui saranno aumentate quelle minime. Come in altre occasioni il vicepremier sbaglia i conti e sarà Tria a spiegarglielo. Ieri, il ministro dell’Economia gli ha già comunicato che per il 2018 non potranno essere approvate nuove leggi di spesa, quindi niente reddito di cittadinanza e niente flat tax”.

“Ma siamo certi che la gara di annunci e successive correzioni e smentite tra Di Maio e Salvini proseguirà senza fine. E intanto l’Ue, sempre più sotto il controllo di Francia e Germania, si appresta a riforme strutturali alla cui stesura l’Italia è lasciata fuori. Se si aggiungono le forti tensioni sui Btp e quindi i rischi sulla possibilità di pagare il nostro debito pubblico, le prospettive per il Paese sono cupe”.

“Di fronte a questo panorama così serio e allarmante, assistere alla gara degli annunci vuoti è davvero preoccupante. Il governo -conclude Bernini- ha il dovere di operare, i ministri lavorino invece di passare gran parte del loro tempo sui social”.