Roma, 26 mag. (AdnKronos) – “Lo stallo politico e istituzionale non accenna a sbloccarsi anzi si arricchisce di nuove asperità che per noi è motivo di crescente e grave preoccupazione. Siamo dalla parte dei cittadini, delle famiglie, delle imprese, dei risparmiatori che assistono increduli all’avvitarsi di una crisi infinita che non lascia sperare in nulla di positivo. Facciamo appello al buon senso e alla responsabilità”. Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.