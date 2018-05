Governo: Boccia, destino quotidiano Conte in mano Salvini-Di Maio

Roma, 21 mag . (AdnKronos) – “Se il nome del Presidente del Consiglio sarà quello di Giuseppe Conte, così come circola in queste ore, gli faremo un grosso in bocca al lupo e gli augureremo, come è giusto che sia, buon lavoro. Da parte del Pd ci sarà un’opposizione rigorosa, puntuale, sempre sui contenuti”. Lo ha detto Francesco Boccia, capogruppo Pd in commissione speciale alla Camera, intervenendo a Barletta all’hotel Itaca ad un dibattito elettorale per la presentazione del candidato Sindaco.

“Certo, non sarà facile per il neo presidente del consiglio avere spazi di autonomia, dal momento che tutte le azioni politiche dipenderanno dalle scelte di Salvini e Di Maio. Le valutazioni politiche le faremo mettendoli alla prova sul campo ogni giorno. Speriamo sia consapevole di non avere dalla sua nemmeno un voto parlamentare che, al momento, è tutto concentrato nelle mani dei leader di Lega e M5S; le loro decisioni condizioneranno ogni giorno le sue scelte politiche. Al momento gli va correttamente augurato buon lavoro”, conclude.