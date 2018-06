Governo: Boccia, Di Maio già visto due volte, ci ha ascoltato e preso atto (2)

(AdnKronos) – Il presidente di Confindustria chiede continuità sui provvedimenti che “hanno avuto effetti sull’economia reale sono determinanti”, come ad esempio Jobs Act e Industria 4.0: “E’ evidente – dice – che hanno avuto effetti sull’economia reale, del resto i dati del 2017 rispetto al 2016 ci confermano un +30% degli investimenti privati e un +7% di esportazioni, ossia 540 miliardi di euro di cui 450 vengono dalla manifattura”.

Adesso, “occorre andare oltre, fare una politica di medio termine, un intervento organico di politica economica che parta dalla centralità della politica del lavoro” e superi “anche il blocco ideologico che a volte ascoltiamo su alcune questioni legate alle infrastrutture. Le infrastrutture – dice Boccia – sono elementi che collegano periferie a città, territori a centri, il Paese al mondo, sono una idea di società inclusiva. Chi ha una idea diversa delle infrastrutture, chi è contro le infrastrutture, ha un’idea di società esclusiva, non inclusiva”.

Quando i governi hanno solo una visione di breve termine, “si corre il rischio di aumentare il deficit e il debito pubblico e non avere una visione complessiva del Paese e quindi oltre alle pensioni, legittime, la questione migranti che si sta dibattendo, occorre aprire un confronto su tanti altri temi, che siano all’altezza di un Paese come il nostro”, sottolinea ancora.