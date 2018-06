Governo: Boccia, non si può fare tutto subito, indicare priorità

Roma, 26 giu. (AdnKronos) – Per realizzare quanto previsto dal programma di Governo, dal reddito di cittadinanza alla flat tax e a interventi sulle pensioni, “occorrono circa 100 miliardi? Possiamo sostenere domani 100 miliardi? No, non ce la possiamo fare. Non possiamo fare tutto subito”. Non ha dubbi il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, per il quale, piuttosto, occorre “definire un percorso graduale indicando le priorità per arrivarci”. A indicarlo è stato il numero uno degli industriali in un’intervista a ‘Circo Massimo’ su Radio Capital.

Nella realizzazione del programma, per Boccia, “il punto determinante è capire se c’è una visione di medio termine o se, invece, si vuole agire a breve termine e avere effetti immediati”. In questo caso, avverte “si avrebbero distonie sul debito pubblico e questo sarebbe un danno, soprattutto, per le giovani generazioni”.