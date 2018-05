Governo: Brescia-Gallo contro Salvini, alleanza con Lega rinnega storia M5S (3)

(AdnKronos) – “Noi siamo gli unici – rivendica Brescia – che hanno pensato per tutto il tempo solo ed esclusivamente al bene dei cittadini, prima di ogni altra cosa, sacrificando parte del nostro consenso, rinunciando al nostro candidato premier, cercando una difficile sintesi programmatica con uno dei nostri avversari politici e trovandola”.

Per il deputato pugliese, “Salvini non aveva grandi motivi per mandare tutto all’aria: aveva ottenuto il ministero che gli interessava, quello degli Interni, Giorgetti sottosegretario alla presidenza del consiglio, il ministero dell’economia ed altri ministeri ancora…e si è impuntato comunque. A mio avviso Salvini è molto bravo a sbraitare in piazza, a farsi foto sulle ruspe e a fare le dirette fb ma di governare ha una paura fottuta”, conclude con un ultimo affondo.