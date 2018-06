Governo: Cancelleri (M5S), durerà cinque anni, nessuno può permettersi scherzetti

Palermo, 6 giu. (AdnKronos) – “Questo governo durerà cinque anni perché c’è la serietà delle parti in campo, c’è una grande determinazione a voler cambiare le cose e c’è una grande fiducia popolare”. Così Giancarlo Cancelleri, leader del M5S in Sicilia, commenta con l’Adnkronos il futuro del neonato governo nazionale giallo-verde. Per il vice presidente dell’Ars “nessuna delle due componenti in campo (Lega e M5S ndr) si può permettere scherzetti perché – sottolinea – un ritorno al voto sarebbe mal digerito dagli elettori che invece ripongono grande fiducia in questo governo. Durerà cinque anni e farà grandi cose” conclude”.