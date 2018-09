Governo: Conte, su Casalino violate regole, non dismetto vesti avvocato

Roma, 22 set. (AdnKronos) – “A monte di questa vicenda c’è una spiacevole e grave violazione. Io sono l’avvocato popolo, ci mancherebbe che dismetto le mie vesti da avvocato”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte tornando sulla vicenda Casalino durante la visita a San Giovanni in Rotondo.

“Non deve sfuggirvi -ha aggiunto- che ci sono principi costituzionali e regole deontologiche che sono state violate e mi rifiuto persino di entrare nel merito di quel messaggio. Quindi, confermo la fiducia al mio portavoce e posso assicurare che questo governo sta lavorando, e siamo tutti concentrati in questo, sulla manovra migliore per questo Paese. Il resto non mi interessa”.

