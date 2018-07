Governo: Di Maio incontra sindacati Mise e ministero Lavoro

Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Ho voluto incontrare i rappresentanti sindacali dei due Ministeri perché sono consapevole dell’importanza dell’azione che la macchina amministrativa svolge per l’adempimento del mio mandato”. Così in una nota il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio a termine degli incontri con i rappresentanti sindacali dei dipendenti e dirigenti dei ministeri del Lavoro e dello Sviluppo Economico.

“Ho comunicato loro del mio impegno a risolvere velocemente con il Mef le questioni relative al Fondo Unico di Amministrazione degli anni scorsi non ancora versati -sottolinea il ministro-, ho accolto con grande attenzione la preoccupazione dei sindacati relativamente alla necessità di programmare la sostituzione del personale che andrà in quiescenza nel prossimo anno. In alcuni comparti ministeriali questo potrebbe creare disservizi all’utenza, così come le richieste di riorganizzazione della macchina amministrativa anche alla luce di poteri del Ministero transitati in anni passati alle agenzie o enti controllati”.

Al termine dell’incontro Di Maio, si è soffermato sulle linee d’indirizzo che porterà avanti nell’organizzazione della macchina amministrativa. “Con l’apporto dei dipendenti e dei sindacati ho intenzione di avviare una attività seria di lotta agli sprechi, di avviare un piano di messa in sicurezza e razionalizzazione delle varie sedi ministeriali, puntare con forza e senza remora sulla digitalizzazione e semplificazione burocratica superando anche l’annosa questione delle banche dati non condivise tra enti e amministrazioni”, aggiunge. Di Maio ha annunciato anche l’istituzione di un registro per i portatori di interesse che sia allargato a tutti gli uffici dei ministeri oltre che all’ufficio di gabinetto del Ministro.

