Governo: Di Maio, oggi a Chigi non si è parlato di migranti

Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Oggi non c’era un consiglio dei Ministri ma una riunione programmata tempo fa dal presidente Conte con me, Salvini e Tria per discutere, come facciamo periodicamente, delle prossime iniziative economiche in sede europea. La presenza della ministra Trenta non era prevista”. Lo ha detto Luigi Di Maio a In Onda su La7. “Non si è parlato di migranti. Almeno fino a quando c’ero io abbiamo parlato di tutt’altro, poi ho lasciato Salvini e Conte che ne hanno parlato a margine, ma non c’e’ stato un dibattito”.

