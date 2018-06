Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “Voglio dirlo qui chiaramente. Non è una minaccia. Ma sul tema della burocrazia alle imprese e sulla lotta alla povertà per me si gioca il futuro del Governo. O otteniamo un risultato su questo il primo possibile o non ha senso tirare a campare”. Così il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio all’Assemblea di Confartigianato.