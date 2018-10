Governo: Di Maio, Tria? Squadra che vince non si cambia

Roma, 4 ott.(AdnKronos) – “Non c’è nessuna ipotesi di cambio di squadra, anche perché squadra che vince non si cambia e ora abbiamo portato a casa questa manovra”. Così il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, ai microfoni di Radio Radicale, risponde a chi gli domanda delle frizioni col ministro dell’Economia Giovanni Tria e delle voci su un cambio al dicastero di via XX Settembre con il ministro Paolo Savona.

“Andiamo avanti più determinati di prima – dice Di Maio – spero ora in una sana interlocuzione con tutte le istituzioni europee. Per quanto ci riguarda, questa manovra è una legge equilibrata” e il rapporto deficit/Pil al “2.4% non è nulla di strano rispetto ad altri governi che lo hanno fissato al 2.5 o al 3%”.

