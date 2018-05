Governo: Di Stefano a Ft, ‘barbari’ quelli che hanno governato per 30 anni

Roma, 15 mag. (AdnKronos) – Manlio Di Stefano dei 5 Stelle replica, in una lettera al “ceo John Ridding e agli editori del Financial Times” dopo l’articolo pubblicato oggi dal titolo ‘Roma apre le porte ai moderni barbari’. “Con tutto il rispetto dovuto ad un giornale storico come il vostro, devo essere molto sincero, credo che abbiate bisogno di comprendere meglio quanto sta avvenendo in Italia e, magari, conoscere un po più da vicino il MoVimento 5 Stelle”, scrive Di Stefano.

“Gli ultimi 30 anni in Italia -prosegue- sono stati caratterizzati da una costante commistione tra politica, mafia e affari occulti che hanno letteralmente spolpato fino all’osso il nostro Paese segnando ogni record negativo della nostra storia. L’Italia oggi soffre circa 6 milioni di persone sotto la soglia di povertà assoluta e circa 100.000 giovani ogni anno vanno a cercare fortuna altrove, spesso proprio nel vostro Paese. Tutto questo è frutto di barbari, vecchi barbari di cui mai ho letto tante cose negative sui vostri editoriali come sto leggendo invece in questi giorni su di noi”.

“Nel vostro articolo parlate di un contratto di governo difficile da realizzare ed economicamente insostenibile, peccato che non l’avete ancora letto questo contratto e questo offende la professione del giornalismo. Su una cosa avete ragione, il contratto che stiamo scrivendo è impegnativo e non sarà facile rimediare ai danni fatti da 30 anni di barbari politici al governo. Noi però ce la stiamo mettendo tutta per dare agli italiani la speranza che hanno perso e un futuro migliore. Se vorrete comprendere meglio come realizzeremo anche questo obiettivo, non perdete tempo rilanciando notizie false create ad-hoc dalla stampa italiana, veniteci a conoscere e riportate il vero”, conclude.